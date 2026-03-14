Arianna Fontana, pattinatrice italiana, ha conquistato 14 medaglie in carriera, comparabili a quelle di Michael Phelps. In un’intervista, ha detto di aver imparato a controllare le emozioni per raggiungere i suoi obiettivi, e ha commentato che a Milano non era scontato ottenere tre medaglie. La sportiva ha anche spiegato di essere percepita come fredda.

«Portare il tricolore, insieme a Chicco, è stato magico, un momento di condivisione in cui ci siamo supportati ma anche divertiti. Poi, dopo l’ultima gara, Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina, mi aveva annunciato che avrei avuto un ruolo anche nella cerimonia di chiusura, spegnendo la fiaccola. È stato strano: mi sono ritrovata a fare le interviste e ad avere quasi le lacrime agli occhi.ho cercato di trattenermi. È stato l’ennesimo riconoscimento della carriera. Già le lacrime trattenute. con gli anni ho imparato che per raggiungere i miei obiettivi dovevo tenere a bada le mie emozioni. Forse è anche per questo che, magari, sul ghiaccio, o comunque dall’esterno, vengo percepita così fredda». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Arianna Fontana: «Ho imparato che per raggiungere i miei obiettivi devo tenere a bada le mie emozioni. Forse anche per questo vengo percepita fredda. A Milano non era scontato conquistare tre medaglie»

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