Venezia viceispettore ai domiciliari | indagato per violenza sessuale

A Venezia, un viceispettore è stato posto agli arresti domiciliari e iscritto nel registro degli indagati per un episodio di violenza sessuale. Le autorità stanno analizzando i messaggi scambiati tramite WhatsApp, che hanno contribuito a ricostruire i dettagli dell’accaduto. Restano da chiarire come il funzionario abbia organizzato lo scambio nei locali e quali prove digitali siano state raccolte nel corso delle indagini.

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? Domande chiave Come ha fatto il funzionario a proporre lo scambio nei locali?. Quali prove digitali hanno permesso di ricostruire i messaggi WhatsApp?. Perché l'aggressione è avvenuta proprio all'interno della sede della Questura?. Quali provvedimenti disciplinari sta prendendo l'amministrazione della polizia veneziana?.? In Breve Fatto risale a tre mesi prima della denuncia per un furto alla Nave de Vero.. Indagini basate su screenshot di messaggi WhatsApp tra la vittima e il quarantenne.. Questura di Venezia avvia procedimenti disciplinari interni per valutare la condotta del dipendente.. L'aggressione sarebbe avvenuta nei locali della Questura dopo il rifiuto della proposta sessuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, viceispettore ai domiciliari: indagato per violenza sessuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ai domiciliari un poliziotto indagato per violenza sessualeLa polizia della questura di Venezia, dopo gli accertamenti coordinati dalla procura, ha eseguito un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari,... Arrestato un 18enne. Tentata violenza sessuale e stalking. E’ ai domiciliariCi sarebbero stati anche episodi di schiaffi, insieme ad atteggiamenti dal timbro violento o, comunque, minaccioso.