Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale e stalking. Secondo quanto riferito, ci sarebbero stati anche episodi di schiaffi e comportamenti violenti o minacciosi nei confronti di una persona. Attualmente, l'indagato si trova ai domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dei fatti.

Ci sarebbero stati anche episodi di schiaffi, insieme ad atteggiamenti dal timbro violento o, comunque, minaccioso. Ma non solo: nel copione accusatorio – si apprende – c’è anche la contestazione del reato di tentata violenza sessuale, relativamente ad un singolo e specifico episodio. Così un giovane, poco più che 18enne – da quanto emerso – è stato arrestato ieri mattina e posto in regime di arresti domiciliari. I fatti sarebbero tuttavia risalenti nel tempo: per la maggior parte, infatti, sarebbero riferiti a quando l’indagato – evitiamo, a questo proposito, ogni riferimento fattuale che possa portare all’identificazione della presunta vittima – era ancora minorenne.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrestato un 18enne. Tentata violenza sessuale e stalking. E’ ai domiciliari

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