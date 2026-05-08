Ai domiciliari un poliziotto indagato per violenza sessuale

Un poliziotto di 40 anni in servizio presso la questura di Venezia è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari. La misura è stata decisa dopo che la polizia, sotto la supervisione della procura, ha condotto approfondimenti in relazione a un'accusa di violenza sessuale aggravata. L'indagato è attualmente sotto indagine e le autorità hanno avviato le verifiche necessarie.

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La polizia della questura di Venezia, dopo gli accertamenti coordinati dalla procura, ha eseguito un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di un agente 40enne della questura lagunare indagato per violenza sessuale aggravata e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!! Notizie correlate Arrestato un 18enne. Tentata violenza sessuale e stalking. E’ ai domiciliariCi sarebbero stati anche episodi di schiaffi, insieme ad atteggiamenti dal timbro violento o, comunque, minaccioso. Leggi anche: Violenza sessuale aggravata: 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronico Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Commerciante blocca un ladro insieme alla polizia: Decisione assurda mandarlo ai domiciliari; Rapina 4 donne agli sportelli bancomat minacciandole con un coltello, a Lodi arrestato un 50enne; Ai domiciliari, era ricercato dalle forze dell’ordine: 26enne arrestato in via XX Settembre; Hashish nascosto sotto il sedile: fermato dalla polizia, arrestato un uomo con precedenti. Inganno ai danni di un’anziana, 43enne ai domiciliari per truffa del finto incidenteGli accertamenti svolti dal personale della Squadra Volante di Catanzaro, anche mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e riscontri investigativi, hanno consentito di individuare il sogget ... catanzaroinforma.it Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro PoliziaQuesta mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, su richiesta ... noinotizie.it Poliziotto agli arresti domiciliari per violenza sessuale - facebook.com facebook Raffaele Pernasetti, 'Er Palletta' finisce ai domiciliari. Era stato scarcerato due giorni fa ift.tt/xK4pHtE x.com