Venezia travolge il Palermo | Doumbia e Compagnon stendono i rosaneri

Venezia ha battuto il Palermo con un punteggio netto, grazie alle reti di Doumbia e Compagnon. Durante la partita, Inzaghi ha effettuato un ampio turnover, cambiando diverse pedine rispetto alle precedenti sfide. Nella ripresa, il Palermo ha mostrato difficoltà nel trovare punti di riferimento in attacco e si è trovato senza soluzioni efficaci contro la difesa avversaria. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa.

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? Punti chiave Come ha influito il massiccio turnover di Inzaghi sul risultato finale?. Perché il Palermo è rimasto privo di riferimenti nella ripresa?. Cosa ha causato la pressione incessante del Venezia sui pali avversari?. Come cambierà la strategia dei rosaneri per i playoff decisivi?.? In Breve Venezia domina con quattro pali colpiti nella ripresa al Penzo.. Inzaghi impiega nove cambi rispetto alla sfida precedente contro Catanzaro.. Palermo resta a 72 punti in attesa dei playoff del 17 maggio.. Compagnon sigla il raddoppo al minuto 94 contro il portiere Joronen.. Il Venezia sconfigge il Palermo per 2-0 al Penzo con i gol di Doumbia e Compagnon, lasciando i rosaneri fermi a 72 punti prima del cruciale turno dei playoff contro Catanzaro o Avellino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia travolge il Palermo: Doumbia e Compagnon stendono i rosaneri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Compagnon saluta: riscatto dal Venezia Palermo, addio a Sergio Matracia: 20 anni al servizio dei rosaneri? Cosa scoprirai Chi ha ereditato la gestione sanitaria del club dopo la scomparsa? Come ha influenzato il lavoro del medico la storia rosanera?... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Frosinone travolge 5-0 il Mantova e torna in Serie A dopo due anni. Impresa da sogno, la rivincita di Alvini; Serie B, la classifica della stagione 2025-2026; Il Frosinone travolge 5-0 il Mantova e riazzanna la Serie A. Impresa da sogno, la rivincita di Alvini; Frosinone in Serie A, Empoli Salvo, Pescara in C: i verdetti dell'ultima giornata di B. DIRETTA | Venezia Palermo (risultato finale 2-0): Compagnon firma il raddoppio! (Serie B, 8 maggio 2026)Serie B, Diretta Venezia Palermo, streaming video tv: in caso di vittoria, i veneti sarebbero campioni a tutti gli effetti (8 maggio 2026) ... ilsussidiario.net Venezia, notte di trionfo e festa: l'invasione di campo dopo la vittoria contro il Palermo videoVENEZIA - Grande festa al Penzo, il Venezia batte il Palermo 1 a 0 e vince il titolo di Serie B, oltre alla promozione ottenuta già la scorsa settimana. I tifosi scatenati invadono il campo per festeg ... msn.com #arte Autoritratto, 1546. Jacopo Robusti conosciuto come il #Tintoretto genio rivoluzionario ha scosso Venezia con la sua energia travolgente. x.com Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enne reddit