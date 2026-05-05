Juventus Compagnon saluta | riscatto dal Venezia

La Juventus ha annunciato che il giocatore della sua squadra giovanile rimarrà al Venezia, dopo che il club veneto ha deciso di riscattarlo. La separazione tra le due società riguarda un talento che ha già avuto modo di mettersi in mostra nel settore giovanile, e che ora proseguirà la propria carriera con la nuova squadra. La Juventus riceve il pagamento previsto dall’accordo di trasferimento.

Addio ufficiale: compagnon resta al Venezia, la Juventus incassa. Un altro talento della Next Gen spicca definitivamente il volo. Con la promozione del Venezia in Serie A, si chiude ufficialmente il capitolo bianconero per Mattia Compagnon. Il passaggio del classe 2001 ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Compagnon saluta: riscatto dal Venezia Juventus-Como 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Boga Juventus, strada ormai spianata per il riscatto dal Nizza: cifre e dettagli dell’operazione che verrà completata in estatedi Luca FiorettiBoga Juventus: il riscatto è diventato ormai una pura formalità, la dirigenza verserà i milioni pattuiti al Nizza dopo il suo super... Venezia in Serie A: Venturini, la promozione è un simbolo di riscatto? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo stadio di Tessera sulla permanenza in Serie A? Quali nuove funzioni riceverà lo storico stadio Penzo per i... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Next Gen, Compagnon verrà riscattato dal neo-promosso Venezia; Venezia in A, scatta il riscatto di Compagnon: nuova plusvalenza per la Juventus. Venezia in A, scatta il riscatto di Compagnon: nuova plusvalenza per la JuventusA un anno e mezzo dall’operazione legata a Hans Nicolussi Caviglia, Venezia e Juventus chiudono un altro affare, stavolta legato a Mattia Compagnon. La promozione in Serie A dei lagunari ha infatti ... tuttojuve.com ESCLUSIVA TB - Schira: Venezia, Compagnon è arancioneroverde a titolo definitivo: scattate le condizioni per il riscattoMattia Compagnon è un giocatore del Venezia a titolo definitivo. Sono scattate le condizioni per l'obbligo di riscatto (1milione). tuttob.com Filippo Pagnucco, fresco di primo goal tra i professionisti, parla alla vigilia della sfida tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per il secondo turno dei Playoff di Serie C - facebook.com facebook Calciomercato #Juventus La decisione di #Gasperini su #Celik e #Pellegrini x.com