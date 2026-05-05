Juventus Compagnon saluta | riscatto dal Venezia

Da ilprimatonazionale.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha annunciato che il giocatore della sua squadra giovanile rimarrà al Venezia, dopo che il club veneto ha deciso di riscattarlo. La separazione tra le due società riguarda un talento che ha già avuto modo di mettersi in mostra nel settore giovanile, e che ora proseguirà la propria carriera con la nuova squadra. La Juventus riceve il pagamento previsto dall’accordo di trasferimento.

Addio ufficiale: compagnon resta al Venezia, la Juventus incassa. Un altro talento della Next Gen spicca definitivamente il volo. Con la promozione del Venezia in Serie A, si chiude ufficialmente il capitolo bianconero per Mattia Compagnon. Il passaggio del classe 2001 ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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