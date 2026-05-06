Palermo addio a Sergio Matracia | 20 anni al servizio dei rosaneri

A Palermo si è spento Sergio Matracia, figura di rilievo nel mondo del calcio locale, dopo aver dedicato vent’anni alla gestione sanitaria della squadra. La sua dipartita apre un capitolo sulla gestione del settore sanitario del club, che ora passa a una nuova dirigenza. La sua attività ha influenzato la cura dei giocatori e il rapporto tra staff medico e società nel corso degli anni.

? Cosa scoprirai Chi ha ereditato la gestione sanitaria del club dopo la scomparsa?. Come ha influenzato il lavoro del medico la storia rosanera?. Quale legame familiare garantisce la continuità dello staff medico?. Perché la sua figura era così centrale per gli allenatori?.? In Breve Decennio di servizio durato oltre 20 anni per i rosaneri. Continuità medica garantita dal nipote Roberto Matracia. Legame familiare con il fratello Totino Matracia. Impatto profondo sulla comunità sportiva di Palermo. Il Palermo Calcio piange la scomparsa di Sergio Matracia, storico medico sportivo del club, deceduto all’età di 88 anni dopo una lunga dedizione alla squadra rosanera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, addio a Sergio Matracia: 20 anni al servizio dei rosaneri Notizie correlate Addio a Sergio Matracia, morto lo storico medico sportivo del PalermoSi è spento all’età di 88 anni Sergio Matracia, storico medico sportivo del Palermo Calcio. Morto Giovanni Ferrara, addio allo storico presidente del ‘Palermo dei picciotti’: aveva 75 anniMercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Addio a Sergio Matracia, morto lo storico medico sportivo del Palermo; Palermo, addio a Sergio Matracia, storico medico del club rosanero. Addio a Sergio Matracia, morto lo storico medico sportivo del PalermoPer oltre vent’anni ha ricoperto il ruolo nel club rosanero, accompagnando la squadra in alcune delle pagine più significative della propria storia. Oggi al suo posto c'è il nipote Roberto ... palermotoday.it Palermo, addio a Sergio Matracia, storico medico del club rosaneroPer oltre 20 anni responsabile sanitario del Palermo Calcio, Matracia ha vissuto alcune delle pagine più significative della storia del club rosanero ... forzapalermo.it Addio a Sergio Matracia, storico medico sociale del Palermo. Aveva 88 anni - facebook.com facebook Palermo, addio a Sergio Matracia, storico medico sociale dei rosanero x.com