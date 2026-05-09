Il grande corteo in Canal Grande per celebrare la promozione in serie A del Venezia | FOTO

Nel pomeriggio di ieri, un vasto corteo si è svolto sul Canal Grande per festeggiare la promozione in serie A del Venezia. Una barca rossa trasportava tutti i calciatori, seguita da numerose imbarcazioni di tifosi arancioneroverdi che intonavano il coro «In serie A, ce ne andiamo in serie A». Lungo le rive della laguna, centinaia di persone si sono radunate per assistere alla sfilata e partecipare alla celebrazione.

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Tutti i calciatori a bordo di una peata rossa. Accompagnati da decine di imbarcazioni di tifosi arancioneroverdi al seguito, e dal coro «In serie A, ce ne andiamo in serie A»; e ancora, centinaia di tifosi assiepati lungo le rive: cronaca di un pomeriggio di grande festa in laguna, per celebrare.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Sabato la grande festa promozione del Venezia con corteo in Canal Grande Venezia, precipita nel Canal Grande e muoreVenezia, 26 aprile 2026 - Tragedia questa mattina a Venezia, sulla riva del piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove un uomo è... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Venezia, è febbre serie A: col Palermo Penzo sold-out in tre ore. Sabato corteo in Canal Grande; Venezia Calcio, sabato la festa promozione in Serie A: corteo acqueo in Canal Grande, poi sfilata e musica in piazza San Marco; Venezia-Palermo: biglietti bruciati in 3 ore. Previsto corteo in Canal Grande; Il Venezia festeggia la A con un corteo acqueo e festa a San Marco. Venezia Calcio, corteo acqueo in Canal Grande per festeggiare la squadra in Serie A VIDEOVENEZIA - Le bandiere che sventolano i colori inconfondibili della squadra: così Canal Grande diventa un tripudio di arancio, nero e verde, e poi di cori e voci. L'entusiasmo ... ilgazzettino.it Il Venezia festeggia la A con un corteo acqueo in Canal Grande(ANSA) - VENEZIA, 09 MAG - In serie A, ce ne andiamo in serie A: è il coro che ha accompagnato oggi pomeriggio il grande corteo acqueo per festeggiare la promozione del Venezia nel massimo campionat ... corrieredellosport.it #Lombardo: «Non mi piace perdere ma la salvezza è una grande soddisfazione». L'analisi del tecnico blucerchiato è online sul nostro canale YouTube. #ReggianaSamp | #SerieBKT #ForzaDoria x.com Quirino Taft a Canal Grande di Venezia reddit