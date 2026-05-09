A Venezia si è svolta una cerimonia senza precedenti, con la partecipazione del Papa copto Tawadros II presso la basilica di San Marco. L'evento ha visto la presenza di un incontro privato tra i due Patriarchi, seguito da una liturgia condivisa. La celebrazione ha attirato l'attenzione di molte persone e rappresentanti religiosi, segnando un momento storico per le comunità coinvolte.

? Punti chiave Cosa ha reso questa celebrazione un evento mai accaduto prima?. Come si è svolto l'incontro privato tra i due Patriarchi?. Perché il tema del martirio è emerso durante il colloquio?. Quali sono le tappe verso il 1200° anniversario di San Marco?.? In Breve Colloquio privato tra Tawadros II e il patriarca Francesco Moraglia nel palazzo patriarcale.. Riferimento alle opere di Tintoretto durante lo scambio tra i due leader religiosi.. Incontro preparatorio per i festeggiamenti dei 1200 anni dalla traslazione di San Marco.. Consegna di una pubblicazione sulla Basilica Cattedrale di San Marco al papa copto.. Questa mattina nella Basilica di San Marco a Venezia il papa copto Tawadros II ha presieduto la Santa Eucaristia insieme a vescovi e presbiteri della chiesa di Alessandria d’Egitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, primato a San Marco: la liturgia del Papa copto Tawadros II

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