Il papa copto Tawadros II ha celebrato nella Basilica di San Marco

Questa mattina, nella Basilica di San Marco a Venezia, si è tenuto un incontro tra le chiese cristiane. Per la prima volta, il papa della chiesa copta ortodossa di Alessandria d’Egitto ha partecipato alla celebrazione della Santa Eucaristia insieme a diversi vescovi e presbiteri copti presenti. L’evento ha visto la partecipazione di membri delle rispettive comunità religiose in un momento di condivisione liturgica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui