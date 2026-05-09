Il papa copto Tawadros II ha celebrato nella Basilica di San Marco
Questa mattina, nella Basilica di San Marco a Venezia, si è tenuto un incontro tra le chiese cristiane. Per la prima volta, il papa della chiesa copta ortodossa di Alessandria d’Egitto ha partecipato alla celebrazione della Santa Eucaristia insieme a diversi vescovi e presbiteri copti presenti. L’evento ha visto la partecipazione di membri delle rispettive comunità religiose in un momento di condivisione liturgica.
Incontro e dialogo tra le chiese cristiana questa mattina alla Basilica di San Marco di Venezia. Per la prima volta, Tawadros II, papa della chiesa copta ortodossa di Alessandria d'Egitto ha infatti celebrato la Santa Eucaristia insieme ad alcuni vescovi e presbiteri copti.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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