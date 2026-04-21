Festa di San Marco a Venezia | torna la tradizione del Bòcolo

Il 25 aprile Venezia celebra la Festa di San Marco, patrono della città, con la tradizione del Bòcolo. Questa usanza prevede la consegna di un bocciolo di rosa, simbolo di amore e devozione, che viene portato in occasione della ricorrenza. La cerimonia si ripete ogni anno, mantenendo viva una delle tradizioni più radicate tra i veneziani. La giornata si svolge nel rispetto delle consuetudini locali, con eventi e momenti di aggregazione.

Il 25 aprile, in occasione della Festa di San Marco, patrono di Venezia, si rinnova una delle tradizioni più sentite della città: il Bòcolo, il bocciolo di rosa simbolo di amore e devozione.Da oltre 130 anni la Croce Rossa Italiana – Comitato di Venezia porta avanti questa usanza distribuendo i.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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