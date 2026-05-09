Nella notte a Venezia, lo stadio Penzo si è riempito di entusiasmo e tifosi che hanno festeggiato la vittoria. Al termine dell'incontro, il pubblico ha invaso il campo per celebrare insieme ai giocatori. La folla ha condiviso un momento di grande gioia, riempiendo l’impianto di cori e applausi. La scena si è svolta senza incidenti, con i tifosi che si sono uniti in un lungo abbraccio collettivo.

VENEZIA - Alla fine, l’invasione c’è stata e il popolo del Venezia è sceso in campo per abbracciare i tifosi. Settanta minuti di cori incessanti, corredati da sventolio di bandiere, braccia levate al cielo per una vera e propria festa del tifo in cui praticamente tutta la curva Sud non ha mai smesso di saltare. Eccola, la serie A, che da oggi, è una vera e propria realtà. E il tifo lagunare lo ha sottolineato con un «E tanto già lo so che l’anno prossimo gioco all’Olimpico» o «In serie A e ce ne andiamo in serie A». L’eccesso di gioia ha però portato la curva a sparare fumogeni arancio e verde, oltre a qualche petardo in campo. Fatti che hanno richiesto allo speaker di intervenire più volte per chiedere al tifo di evitare di lanciare oggetti onde evitare ripercussioni.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezia, notte di trionfo e di festa: il Penzo esplode di gioia

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Venezia–Avellino, Ballardini: «Dignità e impegno nonostante il 4-0 al Penzo»L’allenatore dell’Avellino commenta la sconfitta contro il Venezia: espulsione di Tutino e doppio giallo a Le Borgne hanno inciso sul risultato...

Il Venezia Fc lancia i tour dello stadio Penzo per turisti e tifosiLa febbre per la serie A spinge il Venezia FC ad aprire le porte dello stadio Pier Luigi Penzo per degli “Stadium Tour”, dei percorsi guidati alla...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Venezia, notte di trionfo e festa: l'invasione di campo dopo la vittoria contro il Palermo VIDEO; Serie B, Venezia-Palermo 2-0: trionfo al Penzo, i lagunari sigillano con il primato la Serie A; Le città di pianura trionfa ai David di Donatello. 4 statuette per Primavera di Michieletto; Venezia, notte di trionfo e festa: il Penzo esplode di gioia.

Venezia, notte di trionfo e festa: l'invasione di campo dopo la vittoria contro il Palermo VIDEOVENEZIA - Grande festa al Penzo, il Venezia batte il Palermo 1 a 0 e vince il titolo di Serie B, oltre alla promozione ottenuta già la scorsa settimana. I tifosi scatenati invadono il ... ilgazzettino.it

Venezia, notte di trionfo e festa: il Penzo esplode di gioiaVENEZIA - Grande festa al Penzo, il Venezia batte il Palermo 1 a 0 e vince il titolo di Serie B, oltre alla promozione ottenuta già la scorsa settimana. I ... ilgazzettino.it

Venezia unica al mondo, la sua Biennale d’Arte straordinaria. Oggi ho visitato i padiglioni di Venezia, Italia, Stati Uniti, Russia, Israele e Cina. Quanta bellezza, quanta energia, quanti giovani da tutto il mondo! “Non c’è nessun ‘si deve’ nell’arte, perché l’arte è l x.com

Venezia, Italia: sistemazioni di lusso tranquille reddit