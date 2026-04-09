Il Venezia Fc lancia i tour dello stadio Penzo per turisti e tifosi

Il Venezia FC ha annunciato l'apertura dello stadio Pier Luigi Penzo ai visitatori attraverso degli

La febbre per la serie A spinge il Venezia FC ad aprire le porte dello stadio Pier Luigi Penzo per degli “Stadium Tour”, dei percorsi guidati alla scoperta dell'impianto di Sant'Elena, il secondo stadio più antico d'Italia e uno dei più iconici, data la sua posizione nel cuore della Laguna di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Aggiudicato al Venezia Fc il nuovo stadio di TesseraLo comunica la società sportiva esprimendo soddisfazione per la decisione del comune.

Venezia, motoscafo in avaria urta due gondole: 4 turisti sbalzati in acqua, il video dello scontroTre turisti peruviani e un gondoliere sono finiti in acqua: i quattro sono stati tempestivamente recuperati dai sommozzatori del 115 e dai vigili del...

Inside Venezia FC New €92M Stadium

Si parla di: Il Venezia vince e scappa, il Monza frena ed è terzo: Insigne lancia il Pescara, ok il Bari; Venezia-Juve Stabia, PAGELLE: Adorante incisivo, Hainaut concreto.

Venezia, dal Luton Town FC arriva il centrocampista Dabo: i dettagliColpo in entrata per il Venezia, ecco la nosta ufficiale pubblicata dai lagunari: Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Luton Town FC le prestazioni sportive di Mouhamed ... m.tuttomercatoweb.com