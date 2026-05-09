Tre uomini sono deceduti questa mattina a Venezia dopo che un minivan si è ribaltato in un canale. I corpi sono stati trovati all’interno del veicolo poco prima delle sette, recuperati dagli agenti di soccorso che hanno intervenuto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono ancora disponibili dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

I corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 all'interno della vettura finita nel canale. Le altre 6 persone si sono messe salvo autonomamente. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo Tragica vicenda a Chioggia, in provincia di Venezia,in località Cà Lino: un minivan si è ribaltato in un canale.Delle 9 persone a bordo 6 sono state soccorse, per le altre 3 non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro con 2 squadre e il nucleo sommozzatori. I corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 all’interno della vettura finita nel canale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Venezia, minivan si ribalta dentro un canale: 3 morti

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