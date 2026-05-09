Venezia minivan con nove persone si ribalta e finisce in un canale | 3 morti

Un incidente a Venezia ha coinvolto un minivan con nove persone a bordo, che si è ribaltato finendo in un canale. Sei dei passeggeri sono riusciti a uscire dall’abitacolo da soli, mentre tre persone sono state trovate senza vita dai soccorritori. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario. La dinamica dell’accaduto e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

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Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con nove persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Cà Lino, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia, nel Veneziano., CAPITOLOL'allarme è scattato alle 6.30 di questa mattina, dopo che un testimone diretto dell'incidente ha avvertito i carabinieri. Sei passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre tre persone inizialmente risultavano disperse, dopo poco sono stati recuperati i corpi senza vita. Si tratterebbe di tre uomini, rimasti incastrati all'interno del veicolo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, minivan con nove persone si ribalta e finisce in un canale: 3 morti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Venezia, minivan con 8 persone si ribalta e finisce in un canale: 3 dispersiSono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: 3 dispersiUn furgoncino minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia. Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale: tre mortiCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con otto persone ... ilgazzettino.it Venezia, minivan finisce nel canale, recuperati tre corpi senza vita, sei illesiSono stati recuperati senza vita i corpi delle tre persone che risultavano disperse dopo che il furgoncino minivan sul quale viaggiavano insieme ad altre sei persone è finito in un canale in località ... corrieredelveneto.corriere.it