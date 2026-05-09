Venezia minivan con 8 persone si ribalta e finisce in un canale | 3 dispersi

A Venezia, un minivan con otto persone si è ribaltato finendo in un canale. Tre persone risultano ancora disperse mentre cinque sono riuscite a uscire dal veicolo da sole. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso sono in corso per ritrovare i dispersi e valutare le condizioni di tutti i coinvolti.

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Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con otto persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Cà Lino, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia, nel Veneziano. L'allarme è scattato alle 6.30 di questa mattina, dopo che un testimone diretto dell'incidente ha avvertito i carabinieri. Cinque passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre tre persone inizialmente risultavano disperse, dopo poco sono stati recuperati i corpi senza vita., Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Chioggia e Cavarzere, supportate dal nucleo regionale sommozzatori e dall'autogru giunta da Mestre per estrarre dall'acqua il mezzo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, minivan con 8 persone si ribalta e finisce in un canale: 3 dispersi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: 3 dispersiUn furgoncino minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di... Leggi anche: Caltignaga, auto si ribalta e finisce in un canale vuoto Approfondimenti e contenuti Si parla di: Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: 3 dispersi; Venezia minivan con 8 persone finisce in un canale | 3 dispersi. Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: 3 dispersiUn furgoncino minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, in ... lapresse.it