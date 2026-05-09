Nella mattinata di sabato 9 maggio 2026, un minivan è finito in un canale vicino a Cà Lino di Chioggia, in provincia di Venezia. L'incidente ha provocato la morte di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di recupero e per le verifiche di rito. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

È di tre morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 9 maggio 2026 a Cà Lino di Chioggia, in provincia di Venezia. Per cause ancora da accertare, un minivan con a bordo nove persone è finito in un canale. Di queste solamente sei sono riuscite a uscire autonomamente dal mezzo, mentre i restanti corpi sono stati ritrovati, già senza dai soccorritori in seguito al recupero (con una gru) del veicolo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli occupanti del veicolo sarebbero operatori agricoli di origine nordafricana che, al momento dello schianto, stavano andando a lavorare in un campo a Rovigo. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Venezia, minivan finisce in un canale: tre morti

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TRAGEDIA NEL VENEZIANO MINIVAN FINISCE NEL CANALE MORTI TRE LAVORATORI E CINQUE FERITI

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