Venezia minivan finisce in un canale a Chioggia | 3 morti 6 in salvo

Tre uomini sono deceduti e altri sei sono stati tratti in salvo dopo che un minivan è finito in un canale nella zona di Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna a Chioggia. I soccorsi sono intervenuti questa mattina intorno alle 6.30 e hanno recuperato i corpi senza vita delle vittime. La vettura si trovava sommersa nelle acque del canale, mentre i sopravvissuti sono stati portati in ospedale per le cure del caso.

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I corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 all’interno di un minivan finito in un canale, in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia ( Venezia ). Sei altre persone che erano a bordo del mezzo sono invece riuscite a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. I corpi erano all’interno del mezzo recuperato dai vigili del fuoco, sul posto insieme alle squadre dei soccorritori, inclusi sommozzatori. Sono intervenuti anche i sanitari e i Carabinieri. Le forze dell’ordine sono state avvisate dell’incidente grazie alla segnalazione di una persona che aveva notato il mezzo nel canale prima dell’arrivo dei soccorsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezia, minivan finisce in un canale a Chioggia: 3 morti, 6 in salvo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Minivan finisce in un canale, tre morti a Chioggia(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Venezia, dove i corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6. Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre uomini sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia). Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Venezia, minivan con 8 persone a bordo finisce in un canale: 3 morti; Venezia, minivan finisce nel canale, recuperati tre corpi senza vita, sei illesi; Venezia, minivan con otto persone a bordo finisce nel canale: tre morti; ++ Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, tre morti ++. Minivan finisce in un canale a Venezia, tre mortiTre persone sono morte questa mattina in localita' Ca' Lino, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia (Venezia), in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si e' ribaltato all'interno di un canale c ... tg.la7.it Minivan finisce in canale Venezia,mortiTre persone sono morte in un incidente avvenuto stamane a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. rainews.it Venezia Campioni 2025/2026 reddit Alla Biennale di Venezia, 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo ieri contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell’arte In un’edizione gettata nel caos dal governo, oggi, giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia, chiude invece definitivamente il p x.com