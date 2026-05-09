A Chioggia, in provincia di Venezia, tre persone sono state trovate senza vita dopo che un minivan è finito in un canale nella zona di Cà Lino. Il veicolo trasportava in totale nove persone, di cui sei sono riuscite a salvarsi. I soccorritori hanno recuperato i corpi dei tre dispersi, mentre le operazioni di ricerca sono continuate nelle ore successive. La dinamica dell’incidente è al momento ancora in fase di accertamento.

Sono stati recuperati senza vita i corpi delle tre persone che risultavano disperse dopo che il furgoncino minivan sul quale viaggiavano, insieme ad altre sei persone, è finito in un canale in località Cà Lino di Chioggia, in provincia di Venezia. Si tratta di tre uomini, ritrovati all’interno del veicolo dai vigili del fuoco. Le altre persone – sei e non cinque come riferito in un primo momento – erano riuscite a uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l’autogru arrivata da Mestre. Presenti anche Suem 118 e carabinieri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Venezia, minivan finisce in un canale a Chioggia: recuperati tre corpi senza vita

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