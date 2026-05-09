Minivan finisce in un canale tre morti a Chioggia

Un incidente si è verificato questa mattina in provincia di Venezia: un minivan è finito in un canale e i corpi di tre uomini sono stati trovati intorno alle 6. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le operazioni di recupero e per le indagini. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente né altre informazioni sulle vittime.

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(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Venezia, dove i corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 all’interno di un minivan finito in un canale, in località Ca’ Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia. Altre sei persone che erano a bordo del mezzo sono invece riuscite a mettersi in salvo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia Notizie correlate Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre uomini sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia). Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale: tre mortiCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Venezia, minivan con 8 persone a bordo finisce in un canale: 3 morti; Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, tre morti; Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia; Fuga col furgone rubato finisce contro una casa: arrestati. Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, tre mortiTre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. (ANSA) ... ansa.it Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a ChioggiaCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un ... ilmattino.it Milano, auto finisce in un fosso e contro un palo: morti due ragazzi, ritrovati dai passanti la mattina dopo ift.tt/Hi2j3yp x.com