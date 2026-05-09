Minivan finisce in un canale a Chioggia tre morti In sei si salvano

Oggi a Chioggia, nel veneziano, un minivan è finito in un canale, provocando la morte di tre uomini. L’incidente è avvenuto questa mattina a Cà Lino, e sei persone sono riuscite a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto i sopravvissuti e recuperato i corpi delle vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Venezia, 9 maggio 2026 – Tre uomini sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia). Il minivan su cui viaggiavano è finito in un canale. Salve altre sei persone che erano a brodo e che sono riuscite a uscire dal furgoncino ribaltato nell’acqua con le proprie gambe. I corpi e il mezzo sono stati recuperati con un’autogrù dei vigili del fuoco fatta arrivare da Mestre. Sul posto anche il nucleo regionale sommozzatori di Venezia, il Suem 118 e i carabinieri. In aggiornamento .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale: tre mortiCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan... Venezia, minivan con nove persone si ribalta e finisce in un canale: 3 mortiSono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Venezia, minivan con 8 persone a bordo finisce in un canale: 3 morti; Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, tre morti; Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia; Fuga col furgone rubato finisce contro una casa: arrestati. Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, tre mortiTre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. (ANSA) ... ansa.it Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a ChioggiaCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un ... ilmattino.it Milano, auto finisce in un fosso e contro un palo: morti due ragazzi, ritrovati dai passanti la mattina dopo ift.tt/Hi2j3yp x.com