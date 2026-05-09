Venezia minivan con 8 persone finisce in un canale | 3 dispersi

A Venezia, un minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Al momento, risultano tre persone disperse. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di oggi, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

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Un furgoncino minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. L’allarme è scattato alle 6:30 di questa mattina, dopo la segnalazione dei carabinieri, allertati da un cittadino che aveva visto il mezzo finire in acqua. Cinque occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre risultano ancora disperse tre persone. Un sommozzatore al lavoro intorno al minivan finito fuori strada. (Foto: Vigili del fuoco) Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Chioggia e Cavarzere, supportate dal nucleo regionale sommozzatori e dall’autogru giunta da Mestre, impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: 3 dispersi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Auto finisce nel canale imperiale dopo lo scontro: salvate quattro persone a BientinaBientina, 12 marzo 2026 - Attimi di grande apprensione questa mattina a Bientina, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due vetture lungo la... Cilento, la Gdf salva due alpinisti dispersi in un canale nevosoDue alpinisti sono stati tratti in salvo dopo aver perso l'orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di...