Caltignaga auto si ribalta e finisce in un canale vuoto

Questa mattina a Caltignaga, intorno alle 7, un’auto si è ribaltata e si è fermata nel letto di un canale vuoto nella zona industriale. Nessuna persona è rimasta ferita, e sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza la vettura e verificare eventuali danni. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo e non si registrano altri mezzi coinvolti.

Incidente questa mattina, lunedì 9 marzo, intorno alle 7 a Caltignaga. Un'auto, si è ribaltata finendo sul letto di un canale vuoto nella zona industriale del paese.Sul posto ancora presenti i vigili del fuoco del comando di Novara e l'ambulanza di soccorso. Secondo le prime informazioni non.