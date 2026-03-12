Auto finisce nel canale imperiale dopo lo scontro | salvate quattro persone a Bientina

Questa mattina a Bientina un’auto è finita nel canale Imperiale dopo uno scontro sulla Sr 439. L’incidente ha coinvolto due vetture e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Quattro persone sono state salvate e portate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Bientina, 12 marzo 2026 - Attimi di grande apprensione questa mattina a Bientina, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due vetture lungo la Sr 439. Erano le 10:39 quando le squadre d'emergenza sono state allertate per uno scontro la cui dinamica ha rischiato di trasformarsi in tragedia: in seguito all'impatto, infatti, una delle auto è uscita di strada, terminando la propria corsa nelle acque del canale imperiale. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Pisa è stato fondamentale. I soccorritori, una volta raggiunta l'auto parzialmente sommersa, hanno utilizzato attrezzature specifiche per l'evacuazione rapida, riuscendo a trarre in salvo gli occupanti prima che la situazione potesse peggiorare.