Venezia corteo lungo il Canal Grande per festeggiare la Serie A

A Venezia, un corteo in barca ha attraversato il Canal Grande partendo da Piazzale Roma, accompagnato da numerosi festeggiamenti. La parata in acqua è culminata in una celebrazione in piazza San Marco, dove si è svolta la festa per la promozione in Serie A. La giornata ha visto la partecipazione di molti tifosi e cittadini, che hanno condiviso il momento di gioia per il ritorno della squadra nel massimo campionato italiano.

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