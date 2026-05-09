Venezia corteo lungo il Canal Grande per festeggiare la Serie A
A Venezia, un corteo in barca ha attraversato il Canal Grande partendo da Piazzale Roma, accompagnato da numerosi festeggiamenti. La parata in acqua è culminata in una celebrazione in piazza San Marco, dove si è svolta la festa per la promozione in Serie A. La giornata ha visto la partecipazione di molti tifosi e cittadini, che hanno condiviso il momento di gioia per il ritorno della squadra nel massimo campionato italiano.
Prima il corteo in acqua e poi la festa: Venezia celebra il ritorno in Serie A con una giornata di festa dedicata alla promozione, dal corteo acqueo da Piazzale Roma lungo il Canal Grande fino a piazza San Marco.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Venezia, festa per la Serie A con il corteo acqueo in Canal Grande
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