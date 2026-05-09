Venezia conto salato per un prof | 401 euro 250 solo per le linguine all' aragosta

Da tgcom24.mediaset.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docente ha ricevuto un conto di 401 euro in un ristorante di Venezia, con una spesa di 250 euro solo per le linguine all'aragosta. La cottura dei piatti non è stata oggetto di contestazioni, ma il totale pagato è stato considerato troppo elevato da chi ha commentato la vicenda. La somma include anche altri pasti consumati durante la visita.

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Sulla cottura niente da dire, il conto, però, troppo salato: 401 euro, di cui 250 per un solo piatto di linguine all'aragosta. Il cliente di un ristorante veneziano, con vista sul Ponte di Rialto, è un insegnante residente in provincia di Belluno. Ha pagato con il bancomat, poi si è rivolto amareggiato a una associazione per la difesa dei consumatori.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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