Venezia conto salato per un prof | 401 euro 250 solo per le linguine all' aragosta

Un docente ha ricevuto un conto di 401 euro in un ristorante di Venezia, con una spesa di 250 euro solo per le linguine all'aragosta. La cottura dei piatti non è stata oggetto di contestazioni, ma il totale pagato è stato considerato troppo elevato da chi ha commentato la vicenda. La somma include anche altri pasti consumati durante la visita.

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Sulla cottura niente da dire, il conto, però, troppo salato: 401 euro, di cui 250 per un solo piatto di linguine all'aragosta. Il cliente di un ristorante veneziano, con vista sul Ponte di Rialto, è un insegnante residente in provincia di Belluno. Ha pagato con il bancomat, poi si è rivolto amareggiato a una associazione per la difesa dei consumatori.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, conto salato per un prof: 401 euro (250 solo per le linguine all'aragosta) ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Linguine all?aragosta da 250 euro, conto da 400: per il prof. pranzo salato al ristoranteVENEZIA - Sulla qualità niente da dire: ostriche, antipasto misto, dolce e quelle linguine all’aragosta consigliate dal cameriere. Conto salato per le associazioni. Il Comune chiede 69mila euroLe dieci associazioni brugheresi che da decenni “abitano” nella palazzina del volontariato di via Oberdan si ritrovano a pagare svariate migliaia di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Venezia, conto salato per un prof: 401 euro (250 solo per le linguine all'aragosta); Pranza al ristorante, poi resta di sasso: linguine all'aragosta da 250 euro, il conto finale è di 401. Non ho chiesto il prezzo del piatto; Scontrino pazzo, linguine all’aragosta da 250 euro e conto finale da 400: per il professore pranzo salato al ristorante di Venezia; Linguine all’aragosta da 250 euro, conto da 400: per il prof pranzo salato al ristorante di Venezia. Venezia, conto salato al ristorante vista Rialto: 250 euro per un piatto di linguine all’aragostaCliente denuncia un conto da oltre 400 euro a Venezia: nel mirino le linguine all’aragosta fuori menù da 250 euro. blitzquotidiano.it Linguine all’aragosta da 250 euro, conto da 400: per il prof pranzo salato al ristorante di VeneziaVENEZIA - Sulla qualità niente da dire: ostriche, antipasto misto, dolce e quelle linguine all’aragosta consigliate dal cameriere.... una specialità. Tanto quanto ... ilmessaggero.it A #Venezia boicottaggio alla #Biennale Arte e scontri tra manifestanti e Polizia durante il corteo Pro Pal, ieri, davanti all'Arsenale dove si trova il Padiglione di Israele. Chiusi una ventina di padiglioni nazionali (Spagna, Gran Bretagna) per la protesta dei lavo x.com Venezia, Italia: sistemazioni di lusso tranquille reddit