Biennale Arte scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal

A Venezia, durante la Biennale Arte, si sono registrati scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti pro-Palestina. I dimostranti hanno tentato di avvicinarsi all’ingresso dell’esposizione, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine che hanno impedito il loro avanzamento. La situazione ha provocato momenti di tensione nel centro della città, con alcuni manifestanti che hanno resistito al tentativo di intervento delle autorità.

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I dimostranti hanno provato ad avanzare verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Biennale Arte, scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal Notizie correlate Padiglioni chiusi, corteo pro Pal e scontri. Alla Biennale scoppia la protesta anti IsraeleCirca 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale. Biennale, scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele. Salvini: "Buttafuoco ha ra...AGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perché la giuria della Biennale Arte 2026 si è dimessa e i Leoni li deciderà il pubblico; Biennale di Venezia, il Ministero della Cultura manda ispettori; Venezia, tensioni diplomatiche attorno alla Biennale Arte 2026; Biennale Arte 2026 tra polemiche: dimissioni della giuria e nuovi premi. Biennale, proteste per la presenza di Israele. Salvini: Buttafuoco ha ragione. L'arte nonAGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di Venezia. Il contatto c'è stato quando il corteo ha t ... msn.com Salvini: 'Sono alla Biennale per porre fine alle polemiche'. Tensione al corteo pro PalSono qui per Venezia e per la Biennale e per mettere il mio mattoncino per porre fine a polemiche che non dovrebbero coinvolgere una realtà straordinaria come la Fondazione Biennale. (ANSA) ... ansa.it Alla #Biennale d'arte di #Venezia, annunciate nuove proteste contro la presenza di Russia e Israele. E all'inaugurazione del Padiglione Italia mancherà il ministro della Cultura Giuli #IoSeguoTgr @TgrRai x.com Sciopero e proteste attraversano la Biennale Arte 2026 di Venezia: chiusi temporaneamente il bookshop e diversi padiglioni ai Giardini, mentre cresce la contestazione contro Israele - facebook.com facebook