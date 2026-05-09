Amandola si prepara per la 18ª edizione della regata Vele di San Ruffino, che si svolgerà nei prossimi due giorni. L'evento coinvolge imbarcazioni e appassionati provenienti da diverse zone e si concentra sulla promozione dell'area montana attraverso attività sportive e momenti dedicati alla natura. La manifestazione è organizzata nel rispetto delle normative vigenti e si svolge nelle acque del lago locale.

Amandola (Fermo), 9 maggio 2026 – Due giorni di sport e promozione dell’area montana con la 18esima edizione della r egata ‘Vele di San Ruffino’. Un appuntamento divenuto nel corso degli anni un appuntamento fisso della primavera per godersi un paesaggio incantato, ovvero il lago San Ruffino offrendo tante occasioni di socialità e svago a ritmi lenti, il tutto ammirando la competizione velica. L’evento si terrà oggi a partire dalle 14,30 con le prime gare eliminatorie e proseguirà domani mattina dalle 12 con le fasi finali fino alla proclamazione del vincitore nel pomeriggio. Infatti, i vari equipaggi delle classi Optimist e Laser, saranno...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vele di San Ruffino, torna la regata: una due giorni di sport e natura

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Vele di San Ruffino: sport e borghi insieme per la 18esima edizione? Cosa scoprirai Quali comuni partecipano alla sfida del Trofeo Challenger? Come influirà la regata sull'economia dei piccoli borghi montani? Chi...

Record di vele tra Pesaro e Pola: 59 imbarcazioni in regata? Cosa scoprirai Chi ha conquistato la classe regata con un tempo record? Quali club hanno dominato le diverse categorie della competizione? Come ha...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tornano ‘Le Vele di San Ruffino’; Soffia il vento tra le Vele di San Ruffino, il lago tra sport e turismo. A settembre un festival tra i borghi; Tornano Le Vele di San Ruffino. Due giorni tra sport e turismo; Vele di San Ruffino, tutto pronto per la 18esima edizione dell’evento che unisce sport e turismo ( Videointerviste.

Vele di San Ruffino, tutto pronto per la 18esima edizione dell’evento che unisce sport e turismo (Videointerviste)VELA - Il 9 e 10 maggio prossimi infatti si terrà la 18esima edizione de Le Vele di San Ruffino. La gara avrà in acqua giovani velisti delle categorie Optimist e Laser, oltre all'assegnazione del Tr ... cronachefermane.it

Tornano «Le Vele di San Ruffino»La manifestazione si terrà 9 e 10 maggio, ha saputo coniugare con successo sport e promozione territoriale ... msn.com

"PANIFICIO SAN CALOGERO DI RUSSO FRANCESCO " - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sono Shannon Chakraborty, autrice de Le avventure di Amina al-Sirafi e della trilogia di Daevabad, AMA! reddit