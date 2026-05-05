La 18ª edizione della regata Vele di San Ruffino coinvolge diversi comuni della zona, che partecipano alla sfida del Trofeo Challenger. La competizione, che si svolge lungo le acque dei borghi montani, richiama appassionati e visitatori da diverse parti. La manifestazione si svolge in più giornate e prevede varie prove di vela, attirando attenzione anche sull’impatto economico che la regata può avere sui piccoli centri coinvolti.

? Cosa scoprirai Quali comuni partecipano alla sfida del Trofeo Challenger?. Come influirà la regata sull'economia dei piccoli borghi montani?. Chi gestirà tecnicamente le competizioni veliche sul lago?. Cosa prevede l'organizzatore per il prossimo mese di settembre?.? In Breve Regate sabato dalle 14.30 e domenica dalle 12.30 al lago di San Ruffino. Partecipazione dei comuni di Smerillo, Amandola, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria e Falerone. I sindaci Pompei e Severini promuovono il turismo tra i borghi montani. Domenica alle 17.00 premiazione finale e riconoscimento CNA a due imprese locali. Il 9 e il 10 maggio prossimi le acque del lago di San Ruffino ospiteranno la diciottesima edizione de Le Vele di San Ruffino, un evento che mette insieme sport e valorizzazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vele di San Ruffino: sport e borghi insieme per la 18esima edizione

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