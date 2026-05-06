Record di vele tra Pesaro e Pola | 59 imbarcazioni in regata

Nella regata tra Pesaro e Pola sono state registrate 59 imbarcazioni partecipanti, stabilendo un nuovo record di vele coinvolte. La competizione ha visto numerosi equipaggi sfidarsi lungo la rotta, con alcune categorie che hanno visto prevalere determinati club rispetto agli altri. Il risultato più atteso riguarda la classe regata, dove è stato raggiunto un tempo record. Le categorie sono state dominate da diversi club, senza però specificare i nomi.

? Cosa scoprirai Chi ha conquistato la classe regata con un tempo record?. Quali club hanno dominato le diverse categorie della competizione?. Come ha influenzato la regata i rapporti tra Italia e Croazia?. Dove si terrà la cerimonia per premiare i vincitori?.? In Breve Paolo Terenzi vince classe regata con Luna per te in 12 ore 40 minuti.. Federico Grazzi trionfa nella categoria Cruiser con l'imbarcazione Cuore di Leone.. Evento culturale con concerto di Paolo Marzocchi il 2 maggio a Pola.. Premiazioni ufficiali previste per sabato 9 maggio presso la Lega Navale Pesaro.. Cinquanta nove imbarcazioni hanno solcato le acque tra Pesaro e Pola il primo maggio per la quarantesima edizione della regata sulla rotta dei trabaccoli, segnando un numero record di partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record di vele tra Pesaro e Pola: 59 imbarcazioni in regata Notizie correlate Vela, sabato le premiazioni della quarantesima edizione nella sede della Lega Navale. E’ una Pesaro-Pola da ricordare: record di imbarcazioniUn’edizione da record la 40esima regata sulla rotta dei trabaccoli, con 59 barche iscritte, che hanno colorato il mare da Pesaro a Pola nel giorno... Weekend pasquale all'insegna della tradizione tra le Vele al Terzo, la regata e i 'Mercatini dei creativi'Cesenatico nel fine settimana ospita uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno, le Vele di Pasqua, che trasformeranno la Riviera romagnola... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Vela, a Livorno edizione da record della Settimana Velica Internazionale; L’Atletico Ascoli supera il record di punti: Percorso che continua a gonfie vele; A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo per l'Accademia Navale. Ancora record di criminalità a Milano: le zone della movida e le periferie sono allo sbando totale, terre di maranza e delinquenti di ogni genere. In questo scenario non si capisce cosa faccia l’amministrazione... - facebook.com facebook Record europeo di debito pubblico, superata la Grecia. Record di pressione fiscale, arrivata al 43,1 per cento. Record di crollo dei salari, scesi dell'8 per cento rispetto al governo Draghi. Record di mesi consecutivi con la produzione industriale in neg x.com