Vedere Kvaratskhelia dominare l’Europa ci riempie il cuore

Kvaratskhelia ha avuto un ruolo di rilievo nelle competizioni europee, attirando l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori. Le sue prestazioni sono state spesso al centro delle cronache sportive, con riconoscimenti ufficiali e analisi tecniche che ne sottolineano il talento. La sua presenza in campo ha suscitato commenti positivi e valutazioni di esperti, contribuendo a consolidare la sua reputazione a livello internazionale.

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Vedere di nuovo Kvara dominare l’Europa ci riempie il cuore, senza biechi rimpianti ma con l’orgoglio del Maestro delle elementari per l’alunno di successo, dell’allenatore delle giovanili per il giocatore che arriva in Nazionale, del tifoso per il campione svezzato. Kvara non cammina per il campo con il petto impettito tronfio ma con la testa china e lo sguardo basso ma ciononostante domina la scena. Non urla, non sbraita, non fa proclami ma incide e determina. Mentre il mondo intorno a lui si affanna in inutili orpelli, si concede la solitudine del dribbling per orientare il passo, per servire l’assist vincente, abbandonando il liuto per afferrare la tromba per poi tornare ad essere quell’incendio salutare che abbiamo visto tante volte al Maradona.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vedere Kvaratskhelia dominare l’Europa ci riempie il cuore ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lula in Europa: la strategia per dominare il mercato e le Big TechIl presidente brasiliano Lula si prepara a una tournée europea tra il 17 e il 20 aprile, con l’obiettivo di consolidare la proiezione internazionale... Roccapiemonte, il giovane Francesco nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella: “Fare buona azione riempie cuore”Tempo di lettura: 3 minutiAveva appena 14 anni ma di fronte ad una grave emergenza non esitò a mettersi al servizio della sua comunità per salvare...