Lula in Europa | la strategia per dominare il mercato e le Big Tech

Il presidente brasiliano si sta preparando per una visita in Europa, prevista dal 17 al 20 aprile, con lo scopo di rafforzare la presenza internazionale del Brasile. Durante il viaggio, si discuterà del trattato tra il Mercosur e l’Unione Europea e della regolamentazione delle grandi piattaforme digitali. La visita mira anche a rafforzare i rapporti tra il Brasile e i paesi europei, con incontri ufficiali e incontri con rappresentanti di istituzioni e aziende.

Il presidente brasiliano Lula si prepara a una tournée europea tra il 17 e il 20 aprile, con l’obiettivo di consolidare la proiezione internazionale del Brasile attraverso il dialogo sul trattato tra Mercosur e Unione Europea e la gestione delle grandi piattaforme digitali. Il programma prevede un primo incontro a Madrid con il premier Sánchez, seguito da un intervento al forum dedicato alla difesa della democrazia contro gli estremismi il 18 aprile, per poi concludersi il 19 aprile a Hannover in occasione della fiera industriale globale. Diplomazia commerciale e sovranità digitale. La missione brasiliana punta a trasformare i tavoli negoziali in opportunità strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lula in Europa: la strategia per dominare il mercato e le Big Tech L’Europa sta con Trump, ma teme che Big tech stacchi la spina dei servizi digitali: il rischio blackout in Italia e UeL’Europa e l’Italia si sono schierate al fianco di Donald Trump nella guerra all’Iran. Leggi anche: Il governo Meloni lancia la tassa sul cloud. Le proteste: “Danneggia le aziende italiane e avvantaggia Big tech”