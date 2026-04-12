Roccapiemonte il giovane Francesco nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella | Fare buona azione riempie cuore

A Roccapiemonte, un ragazzo di 14 anni è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica. La decisione è arrivata in seguito a un episodio in cui il giovane, di fronte a una grave emergenza, si è messo al servizio della comunità per aiutare a salvare vite umane. Il ragazzo ha dichiarato che fare del bene riempie il cuore.

Tempo di lettura: 3 minuti Aveva appena 14 anni ma di fronte ad una grave emergenza non esitò a mettersi al servizio della sua comunità per salvare vite umane. “Impegno e senso di solidarietà” che sono valsi a Francesco Correale, 17enne di Roccapiemonte (Salerno), il riconoscimento di Alfiere della Repubblica da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il giovane volontario del nucleo di protezione civile del Comune di Roccapiemonte, nel novembre 2022, partecipò ai soccorsi per l’esondazione del torrente Solofrana. “Ero appena tornato da scuola – ricorda Francesco Correale – quando l’allora coordinatore Carmine Senatore mi chiamò per chiedere un aiuto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Roccapiemonte, il giovane Francesco nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella: “Fare buona azione riempie cuore” Marco Mazzariol, il 15enne trevigiano affetto da distrofia muscolare di Duchenne nominato Alfiere della Repubblica da MattarellaTREVISO - Marco Mazzariol giovane trevigiano, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Thuy Bertolucci Alfiere della Repubblica: chi è l’unica marchigiana scelta da MattarellaUrbino, 11 aprile 2026 - C’è una generazione che sceglie di impegnarsi, lontana dai luoghi comuni e capace di dare forma concreta alla solidarietà.