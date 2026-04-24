Una nuova apparecchiatura tecnologica è stata donata alla Pediatria di un ospedale cittadino, posizionata nelle vicinanze del pronto soccorso. Si tratta di un dispositivo elettronico pensato per il monitoraggio cerebrale dei bambini in condizioni di criticità, con l’obiettivo di migliorare la gestione clinica e la cura dei piccoli pazienti. La donazione rappresenta un intervento dedicato al supporto delle funzioni neurologiche durante il ricovero.

Un ‘occhio elettronico’ per il monitoraggio cerebrale dei piccoli pazienti in condizioni critiche. Lo ha donato al Policlinico la Fondazione Oviv, assieme alla Fondazione Sant’Orsola, grazie ai 12mila euro raccolti tra i soci e gli amici della cooperativa Ansaloni, durante il tradizionale evento di fine anno al teatro Manzoni. Il nuovo strumento registra e visualizza in modo continuo l’attività elettrica cerebrale: utilizza pochi elettrodi sul capo del bambino per ottenere un tracciato semplificato ma costante nel tempo, aiutando a valutare la gravità e l’evoluzione dell’encefalopatia e a guidare interventi terapeutici precoci, capaci di minimizzare i danni e gli effetti neurologici a lungo termine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oviv vicina al Sant’Orsola Un dono per la Pediatria

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