Movida proteste in via Sant’Orsola | arriva la polizia locale in borghese

Nella zona di via Sant’Orsola, nel centro di Bergamo, sono state segnalate problematiche legate alla movida, soprattutto durante il fine settimana e i giorni di vacanza. La polizia locale è intervenuta in borghese per monitorare la situazione. Il Comune ha incontrato recentemente i proprietari di tre bar presenti nella via, in seguito alle segnalazioni ricevute. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a controlli e verifiche sul rispetto delle norme vigenti.

IL CASO. Le segnalazioni, relative soprattutto al weekend e ai giorni di vacanza, sono arrivate anche al Comune di Bergamo, che ha recentemente incontrato i titolari di tre bar della via. «La situazione è ormai insostenibile, siamo ostaggio di una movida molesta». I residenti della centralissima via Sant’Orsola, soprattutto nella metà di strada verso l’incrocio con via Sant’Alessandro, lamentano da tempo «schiamazzi fino a tarda notte, assembramenti di giovanissimi fuori dai locali e vicino ai portoni dei palazzi e una maleducazione diffusa tra i ragazzi come reazione alle proteste, per esempio quando chiediamo di poter passare per rincasare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese Leggi anche: Rivolta in via Sant’Orsola: “Ostaggi della movida molesta” Leggi anche: Controlli nella movida a Sant’Antimo: in un noto locale riscontrate irregolarità Temi più discussi: Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese; Rivolta in via Sant’Orsola: Ostaggi della movida molesta; Movida e proteste in via Sant’Orsola: interviene la Polizia Locale; Rivolta in via Sant’Orsola | Ostaggi della movida molesta. Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borgheseLe segnalazioni, relative soprattutto al weekend e ai giorni di vacanza, sono arrivate anche al Comune di Bergamo, che ha recentemente incontrato i titolari di tre bar della via. ecodibergamo.it Rivolta in via Sant’Orsola: Ostaggi della movida molestaI residenti del centro – ma anche i commercianti – protestano per schiamazzi, maleducazione e sporcizia ... msn.com Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese - facebook.com facebook Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese x.com