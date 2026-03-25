La sfida | imprese più internazionali Corpo consolare alleato delle aziende

Un roadshow promosso da Confindustria Lombardia e dal Corpo consolare di Milano ha fatto tappa a Castellanza. L’iniziativa mira a favorire il dialogo tra il sistema produttivo e le rappresentanze diplomatiche, con l’obiettivo di sostenere le imprese nel processo di internazionalizzazione. L’evento si inserisce in un percorso di incontri dedicati a rafforzare la presenza delle aziende italiane sui mercati esteri.

Prima tappa a Castellanza del roadshow promosso da Confindustria Lombardia e Corpo consolare di Milano per rafforzare il dialogo tra sistema produttivo e rappresentanze diplomatiche, con l’obiettivo di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. Al centro dell’incontro, ospitato all’Università Liuc, il ruolo della filiera tessile varesina, con particolare attenzione al tessile tecnico. Il presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini ha ricordato come, nonostante un contesto complicato anche per gli effetti dei dazi statunitensi, l’ export lombardo abbia continuato a crescere, superando i 167 miliardi di euro nel 2025, con un incremento di circa 1,2 miliardi rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sfida: imprese più internazionali. Corpo consolare alleato delle aziende Articoli correlati Aziende sempre più digitali, il 70% delle imprese modenesi investe nel settoreL'indagine di Lapam Confartigianato: alta la percentuale di imprese che fatica a trovare personale specializzato pari al 54,2%, dato che sale al... Imprese. Lucarelli: tecnologia e’ sfida futuro aziende a guida femminileUna delle sfide più significative per il futuro delle aziende a guida femminile è senza dubbio rappresentata dalla tecnologia. Altri aggiornamenti su La sfida imprese più internazionali... Argomenti discussi: La sfida: imprese più internazionali. Corpo consolare alleato delle aziende. La sfida: imprese più internazionali. Corpo consolare alleato delle aziendePrima tappa a Castellanza del roadshow promosso da Confindustria Lombardia e Corpo consolare di Milano per rafforzare il ... ilgiorno.it Crescere per competere: la sfida decisiva per le nostre PmiL’analisi delle 1.000 piccole e medie imprese della provincia: nonostante un calo del fatturato nel 2024, la crescita media annua è stata positiva ... giornaledibrescia.it