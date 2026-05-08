Vangelo dell’8 maggio 2026 | Vi ho chiamati amici

Nel Vangelo dell’8 maggio 2026, Gesù si rivolge ai suoi discepoli con le parole “Vi ho chiamati amici”. In questo passo, invita a vivere un amore che non mira al possesso, ma si dona completamente. La frase sottolinea il rapporto di amicizia e fiducia tra Gesù e i suoi seguaci, evidenziando un modo di amare basato sulla gratuità e sulla condivisione.

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