L' auto di Antonio Civita vandalizzata | Intimidazioni ma non mollo

Dopo aver lasciato gli studi televisivi, Antonio Civita ha scoperto che la sua auto era stata danneggiata. Qualcuno aveva rotto i vetri di entrambi gli specchietti laterali, lasciando evidenti segni di vandalismo. La polizia è stata informata dell’accaduto e sta indagando sul caso. Civita ha dichiarato di non voler lasciar perdere nonostante le intimidazioni ricevute.

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