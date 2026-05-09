L' auto di Antonio Civita vandalizzata | Intimidazioni ma non mollo

Da milanotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver lasciato gli studi televisivi, Antonio Civita ha scoperto che la sua auto era stata danneggiata. Qualcuno aveva rotto i vetri di entrambi gli specchietti laterali, lasciando evidenti segni di vandalismo. La polizia è stata informata dell’accaduto e sta indagando sul caso. Civita ha dichiarato di non voler lasciar perdere nonostante le intimidazioni ricevute.

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All'uscita dagli studi televisivi di Telenova, Antonio Civita ha trovato la sua auto vandalizzata: ignoti gli avevano rubato i vetri di entrambi gli specchietti laterali. L'imprenditore milanese, fondatore della catena Panino Giusto e possibile candidato del centrodestra per la corsa a sindaco di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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