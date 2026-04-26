Durante un evento organizzato nell'hotel Hilton a Washington, si sono verificati colpi di arma da fuoco nella lobby, causando forte paura tra i presenti. L'incidente si è verificato durante una cena con rappresentanti della stampa e del governo, e un uomo armato è stato prontamente fermato dalle forze dell'ordine. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato l'accaduto definendolo scioccante, mentre le autorità stanno ancora indagando sui motivi dell'episodio.

Erano circa le 20.35 quando si sono sentiti diversi colpi - «quattro o forse sei spari» hanno raccontato alcuni dei giornalisti presenti - nella lobby dell’hotel. All’interno della sala, i giornalisti presenti, circa 2.600, si sono rifugiati sotto i tavoli o dietro le colonne, mentre gli agenti del Secret Service intervenivano per mettere in sicurezza l’area. L’aggressore e l’intervento degli agenti L’uomo è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, originario della California. Secondo le prime ricostruzioni, alloggiava proprio nell’hotel, circostanza che gli avrebbe consentito di accedere all’edificio nonostante le misure di sicurezza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sparatoria al gala dei corrispondenti a Washington: paura durante la serata con Donald Trump. Le parole del presidente Usa: «È scioccante quando succedono queste cose»

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