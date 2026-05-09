Van finisce in un canale a Venezia tre morti

Questa mattina, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia, in località Cà Lino, un veicolo è finito in un canale. Nell'incidente sono decedute tre persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e il recupero del veicolo. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

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AGI - Tre persone sono morte questa mattina in località Cà Lino, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia (Venezia), in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con otto persone a bordo. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 6:30. La richiesta di soccorso è giunta dai Carabinieri, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato il mezzo finito nel canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei Vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini. Le persone riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo risultano essere sei. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Van finisce in un canale a Venezia, tre morti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Esplosione a Venezia, un uomo rimane folgorato Notizie correlate Venezia, minivan con nove persone si ribalta e finisce in un canale: 3 mortiSono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Minivan finisce in un canale, tre morti a Chioggia(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Venezia, dove i corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Paura per una coppia: camper finisce nella scarpata, ma un albero evita il volo nel vuoto; Fuga col furgone rubato finisce contro una casa: arrestati; Incidente al Bivio ad H di Trieste: auto si scontra con un furgone e finisce nella corsia opposta; Dall'arte urbana alla demolizione, a Ragusa finisce un'era. Van finisce in un canale a Venezia, tre mortiTre persone sono morte questa mattina in localita' Ca' Lino, lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia (Venezia), in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si e' ribaltato all'interno di un canale c ... tg.la7.it Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Napoli, scontro tra giovanissimi finisce nel sangue: feriti a coltellate due 16enni di Pozzuoli, fermato un 17enne ift.tt/hYRzuiv x.com Libri feelgood in cui il protagonista non finisce con un uomo reddit