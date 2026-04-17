Torna la Festa di Primavera nel centro storico di Castelfranco Emilia

Nel fine settimana, nel centro storico di Castelfranco Emilia, si svolge la Festa di Primavera, una tradizione che coinvolge le piazze e Corso Martiri. La manifestazione dura due giorni e propone esposizioni di fiori, musica dal vivo, mostre di arte e stand con prodotti locali. È organizzata dal Comune e dall’associazione “È Castelfranco Emilia”, che promuovono l’evento come occasione di incontro e di valorizzazione del territorio.

Due giorni di fiori, musica, arte e sapori tra Corso Martiri e le piazze del centro: torna, nel fine settimana, la tradizionale Festa di Primavera di Castelfranco Emilia, organizzata dal Comune di Castelfranco Emilia e dall’associazione “È Castelfranco Emilia”. Sabato 18 e domenica 19 aprile il.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Morto Paolo Cristoni, storico esponente del Psi ed ex sindaco di Castelfranco EmiliaLutto per la scomparsa di Paolo Cristoni, esponente storico del socialismo modenese. Festa di Carnevale nel centro storico di TreglioFesta di Carnevale, sabato 14 febbraio, a Treglio, dove il comitato Festa Carnevale 2026 organizza un pomeriggio all'insegna del divertimento nel... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa di Primavera e 30esima Sagra della Pizzafritta; Festa di Primavera 2026; Torna la Festa di Primavera a Ponte a Egola: la 14^edizione in Piazza Guido Rossa; Maranello: il 18 e 19 aprile torna la Festa di Primavera, tra fiori, musica e animazioni. Torna la Festa di Primavera a Castelfranco EmiliaDue giorni di fiori, musica, arte e sapori tra Corso Martiri e le piazze del centro: torna, nel fine settimana, la tradizionale Festa di Primavera di Castelfranco Emilia, organizzata dal Comune di Cas ... sassuolo2000.it Tre giorni tra fiori, musica e tradizione: Trebaseleghe celebra la primaveraDa oggi, venerdì 17, a domenica 19 aprile torna la 34esima Festa di Primavera, uno degli appuntamenti più attesi del paese: un intero weekend tra eccellenze locali, area food, vivaisti, bancarelle, ba ... padovaoggi.it SALA CONSILINA: FESTA DI PRIMAVERA DA MCDONALD’S IL 24 APRILE, INGRESSO GRATUITO Siete pronti per un pomeriggio di puro divertimento Il 24 aprile vi aspettiamo nel McDonald’s di Sala Consilina (Via Fontanelle) per festeggiare i - facebook.com facebook