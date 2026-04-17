Domani, sabato 18 aprile 2026, nel centro storico di Giugliano si svolgerà la parata dei carri dedicati alla Tammurriata Giuglianese, con inizio alle 17:00 dalla villa comunale. La manifestazione prevede una grande festa nel cuore della città, coinvolgendo i partecipanti e il pubblico presente lungo il percorso. La celebrazione, che si ripete ogni anno, rappresenta un momento di tradizione e di aggregazione locale.

Giugliano. Domani, sabato 18 aprile 2026 dalle 17,00 e con partenza dalla villa comunale avrà luogo nel centro storico di Giugliano la parata dei carri dedicati alla Tammurriata Giuglianese. Il percorso prevederà due tappe: la prima in piazza Gramsci e la seconda in piazza Matteotti dove a salire sul palco saranno, di esibizione in esibizione, tutte le paranze al suono di sisco, nacchere e tammorra. Un evento dedicato alla tradizione che da decenni ispira la curiosità di molti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, domani è il giorno della tammurriata giuglianese: grande festa nel centro storico

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