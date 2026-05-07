Il ministro dell’istruzione ha visitato una città campana, sottolineando che la vittoria si ottiene soltanto con l’unione. Durante l’incontro, ha espresso il suo sostegno a una figura politica locale, che ricopre un incarico di rilievo. La visita ha coinvolto anche incontri con rappresentanti istituzionali e cittadini, senza però mancare di suscitare reazioni politiche a livello regionale. La presenza del ministro si inserisce in un quadro di impegni istituzionali e di espressione di solidarietà politica.

Tempo di lettura: 2 minuti – Una visita istituzionale, ma con inevitabili riflessi politici. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato oggi ad Avellino per una serie di appuntamenti tra scuola, formazione e territorio, lanciando anche un messaggio chiaro al centrodestra in vista delle prossime amministrative. Nel corso dell’incontro, Valditara ha rivendicato i risultati ottenuti dal governo sul fronte dell’istruzione e della formazione tecnica superiore, sottolineando il boom di iscrizioni agli ITS. “Abbiamo addirittura triplicato gli obiettivi prefissati dal PNRR”, ha dichiarato il ministro. “L’aumento previsto era di 11mila unità rispetto al 2020, mentre oggi gli iscritti sono quasi 41mila.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valditara ad Avellino: “Solo uniti si vince”. Ma il Ministro sostiene Festa

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