Il ministro Valditara risponde all’intervento dell’onorevole Piccolotti AVS su Novella 2000

Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha risposto alle dichiarazioni dell’onorevole di Alleanza Verdi e Sinistra, rilasciate in occasione di un’intervista pubblicata su Novella 2000. La deputata aveva commentato alcuni aspetti legati al settore scolastico, suscitando una replica ufficiale da parte del rappresentante del governo. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti polemiche tra esponenti politici e media sulla gestione del sistema educativo.

Il capo del dicastero dell’Istruzione e del Merito ha voluto replicare alle dichiarazioni che la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha rilasciato per la cover story del numero di Novella 2000 attualmente in edicola. Nel nuovo numero di Novella 2000, in edicola da mercoledì 22 aprile 2026, è presente un lungo confronto su cinque grandi tematiche legate al mondo femminile: lavoro, famiglia e la lotta urgente contro la violenza di genere. A rispondere sono state dieci rappresentanti femminili del mondo della politica, tra cui Elisabetta Piccolotti, deputata del partito Alleanza Verdi e Sinistra. All’onorevole, come alle altre intervistate, è...🔗 Leggi su Novella2000.it

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