Va in tv ma è pagato da Big Pharma Bassetti querela il Codacons E perde

Un medico ha avviato una causa contro un'associazione di consumatori accusandola di aver contestato la sua presenza in televisione, sostenendo che fosse legata a grandi aziende farmaceutiche. La querela, però, è stata archiviata, poiché il giudice ha respinto le accuse. La disputa riguardava presunti conflitti di interesse legati alle sue apparizioni televisive, che sono state considerate infondate dal tribunale.

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Archiviata la causa intentata dal prof contro l’associazione dei consumatori, che ne contestava la presenza su Mediaset e Rai per i conflitti d’interessi. La gip: «Denuncia sproporzionata, è vero che abbia ricevuto fondi». Negli ultimi giorni, complice l’allarme per alcuni casi di Hantavirus difficili da monitorare, l’infettivologo Matteo Bassetti è in grande spolvero sui social. Come ai tempi del Covid, la punta di diamante di quelle che all’epoca furono definite virostar è tornata a esternare con post come: «Mi raccomando continuate a seguire il delitto di Garlasco e la salute della famiglia del bosco, mentre il mondo evoluto si interroga su come rintracciare tutti i passeggeri che hanno avuto contatti con i casi di #hantavirus della nave Hondius.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Va in tv ma è pagato da Big Pharma». Bassetti querela il Codacons. E perde ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Bassetti querelò Codacons e Assourt per diffamazione, il gip archivia: "Legittimo diritto di critica" Stretta Usa e brevetti in scadenza. Finita l’euforia Covid per Big PharmaIl settore farmaceutico in Borsa vive un paradosso: la domanda di cure esplode per l’invecchiamento della popolazione, ma i margini evaporano sotto i...