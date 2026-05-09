UTLAC trionfo epico di Lisa Borzani | 250 km di pura resistenza

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisa Borzani ha completato un'ultra maratona di 250 chilometri, mantenendo alta la resistenza per oltre 50 ore. Durante la gara, ha affrontato diverse difficoltà legate alla fatica e alla gestione del sonno. Al loro fianco, altri atleti hanno corso sui sentieri per lunghe distanze, sfidando i limiti fisici e mentali imposti dall’evento. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dagli organizzatori, senza incidenti rilevanti.

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? Domande chiave Come ha fatto Lisa Borzani a gestire il sonno per 50 ore? Chi sono gli atleti che hanno sfidato i 250 km di sentieri? Quali sono le nuove distanze che hanno coinvolto cinquantasette nazionalità? Perché la resilienza psicologica è diventata più importante della velocità pura??? In Breve Vincitori maschili Aleš Frlic, Daniele Nava e Massimiliano Calcinoni con tempi sotto le 44 ore. Oltre 1800 iscritti da 57 nazionalità diverse hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Nuove .🔗 Leggi su Ameve.eu

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