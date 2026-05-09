UTLAC trionfo epico di Lisa Borzani | 250 km di pura resistenza

Lisa Borzani ha completato un'ultra maratona di 250 chilometri, mantenendo alta la resistenza per oltre 50 ore. Durante la gara, ha affrontato diverse difficoltà legate alla fatica e alla gestione del sonno. Al loro fianco, altri atleti hanno corso sui sentieri per lunghe distanze, sfidando i limiti fisici e mentali imposti dall’evento. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dagli organizzatori, senza incidenti rilevanti.

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