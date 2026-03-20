Sara Cavazza Facchini, alla guida del marchio Genny dal 2013, ha dichiarato che il cuore della maison è rappresentato dall’amore per l’eleganza come forma di resistenza. La designer ha sottolineato che il suo ruolo va oltre la semplice creazione di capi, valorizzando l’eredità e la tradizione del marchio e mantenendo un rapporto diretto con la storia della casa di moda.

Sara Cavazza Facchini guida Genny dal 2013, ma ridurla a ’designer’ sarebbe superficiale. La sua storia passa dalla copertina di Grazia, come modella, firmata da Oliviero Toscani, alla laurea in Sociologia, dal master allo IED al lavoro su licenze, retail e immagine del marchio, fino a un ruolo che unisce atelier e impresa. Sposata con Mathias Facchini, Ceo del gruppo, in Genny non disegna soltanto abiti: costruisce linguaggio, posizionamento e una sua idea chiara di donna. Qual è stata la decisione più imprenditoriale che ha cambiato davvero il marchio, non in passerella ma nel suo modo di stare al mondo? "Trasformare Genny in una piattaforma culturale della femminilità, investendo su valori come eleganza, empowerment e visione internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il cuore di Genny: "Amare l’eleganza è resistenza pura"

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