Due classi dell' Istituto comprensivo Camerano Giovanni Paolo II Sirolo premiate a Napoli

Due classi dell'Istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Camerano e Sirolo sono state premiate a Napoli dall'Associazione Annalisa Durante, un'organizzazione nata nel 2005 per ricordare la giovane vittima di 14 anni uccisa nel 2004 durante uno scontro tra clan rivali a Forcella. L'associazione si occupa di iniziative contro la violenza e la criminalità.

CAMERANO - L’Associazione Annalisa Durante è un’associazione senza scopo di lucro, costituitasi nel 2005 in risposta alla morte innocente della quattordicenne Annalisa Durante avvenuta a Forcella il 27 marzo 2004 durante uno scontro armato tra esponenti di clan rivali. Su iniziativa di cittadini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Istituto Giovanni Paolo II, arrivano i visori contro l'ansia nelle cure oncologicheLa tecnologia consente di immergere il paziente in ambienti virtuali potenzialmente rilassanti, con immagini e suoni studiati per favorire...

Da Giovanni Paolo II a Papa Francesco fino a Leone XIV: tutti i Papi che hanno visitato Napoli e PompeiUn legame fortissimo, dunque, quello tra i fedeli partenopei ed i papi, che hanno visitato queste terre più spesso che altre zone d’Italia.

Approfondimenti e contenuti su Giovanni Paolo.

Temi più discussi: Cinema e immagini per meglio formare le nuove generazioni; Roma, il caso della carenza di classi al liceo Tacito a Prati. Il duello con il Cairoli e le due aule non più disponibili; I linguaggi giornalistici entrano al liceo sportivo; Iscrizioni contro le chiusure: due nuove classi prime alla scuola Corridoni e una alla Sauro.

Montebelluna, dopo lo sciopero dei genitori, svolta all’Istituto agrario Sartor: stop alla classe pollaio, le due seconde non verranno accorpateMONTEBELLUNA (TREVISO) – L'ufficio scolastico, di fronte allo sciopero messo in atto dal primo giorno di scuola e tuttora in corso da parte degli alunni e genitori di due classi dell'Istituto ... ilgazzettino.it

Don Lazzeri-Stagi, boom di iscritti. L’istituto ottiene due classi in piùIl dato, in sé, è già positivo perché quando un istituto riesce a formare due classi in più è leggittimo esultare. Nel caso del Don Lazzeri-Stagi la soddisfazione per l’impennata delle iscrizioni è ... lanazione.it

Open Day dedicato alla salute dell’udito: visite gratuite il 3 marzo all’Ospedale Giovanni Paolo II - facebook.com facebook