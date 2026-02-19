Quarta tappa del Dg tour del direttore generale dell’Usr Toscana all' Ic V Galilei di Pisa

Il 17 febbraio, Luciano Tagliaferri, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ha visitato l’IC V. Galilei di Pisa, portando avanti il progetto di incontri sul territorio. La sua visita si è concentrata sulla scoperta delle attività didattiche innovative e dei laboratori pratici che coinvolgono gli studenti. Durante l’incontro, il dirigente ha osservato da vicino alcuni progetti realizzati dagli alunni, come il laboratorio di robotica. La visita si inserisce nel ciclo di incontri del Dg tour, ora alla sua quarta tappa.

Quarte tappa del DG tour del nuovo direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Luciano Tagliaferri, nell'IC V. Galilei di Pisa, prima comunità scolastica costruttrice di gentilezza in Italia Lo scorso 17 febbraio l'IC V. Galilei di Pisa ha accolto in visita il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Luciano Tagliaferri, per un momento di confronto e conoscenza diretta delle attività didattiche e dei percorsi laboratoriali che caratterizzano la nostra offerta formativa. A conclusione la DS Rossana Condello ha presentato la buona pratica di gentilezza della scuola con il Grinch Gentile.