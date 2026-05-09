Usavano la figlia disabile come copertura per spacciare | coppia arrestata
Una coppia è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato la propria figlia disabile come copertura per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I due si incontravano con clienti affacciati al davanzale di casa e concludevano gli accordi sul marciapiede, credendo che la presenza della bambina potesse scoraggiare eventuali controlli. Le forze dell’ordine hanno effettuato l’arresto dopo aver monitorato i comportamenti dei sospetti nelle ultime settimane.
Prendevano i contatti affacciati al davanzale e chiudevano gli affari sul marciapiede, convinti che la presenza di una bambina disabile bastasse a tenere lontani i sospetti. Il quartier generale dello spaccio era un appartamento in zona via Corsica, dove una coppia - lui tunisino del '77, lei.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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